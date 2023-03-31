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В России установили почти 19 тысяч имен погибших оккупантов: чаще других гибнут заключенные

Иллюстративное фото: в России установили почти 19 тысяч имен погибших оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские журналисты установили имена 18 631 оккупанта, который умер на захватнической войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Сообщается, за последние две недели журналисты и волонтеры установили имена еще 1256 погибших российских военных. Указано, что это существенно выше, чем средние показатели 2022 года. Так, в первый год полномасштабной войны потери, которые удавалось установить журналистам по российским источникам сохранялись на уровне 200-300 человек в неделю. Сейчас они в два раза больше.

Журналисты отмечают, что заключенные чаще других гибнут на фронте. Всего установлено имена 2377 человек, которые раньше отбывали наказания в российских колониях и умерли в ходе боевых действий в Украине.

"За вторую половину марта список вырос на 285 человек. Именно заключенные, завербованные из колоний в ЧВК "Вагнера", выполняют роль тарана в продолжающихся боях за Бахмут", - добавляют в ВВС.

Из открытых источников журналистам стало известно о смерти уже 1672 мобилизованных россиян. Так, их часто отправляют в штурмы без подготовки.

При этом в ВВС подчеркивают, что реальный уровень потерь армии РФ выше, так как не о всех смертях сообщают публично.

"С учетом раненных, пропавших без вести и военных, а также тех, кто погиб, воюя в составе сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", безвозвратные потери пророссийских сил за 13 месяцев войны могут превышать 212 000 человек", - добавляют они.

Отметим, что по данным украинского Генштаба Россия в ходе полномасштабной войны против Украины потеряла 173 360 военных.

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