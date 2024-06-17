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РосСМИ сообщают об атаке дронов на заводы в Липецке и взрывах в Воронежской области

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Жители российского Липецка сообщили об атаке беспилотников на тракторный завод и Новолипецкий металлургический комбинат. О взрывах говорят также жители Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал ASTRA.

"Жители Липецка сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом", - пишет канал, публикуя соответствующие скриншоты.

Губернатор ввел на территории области "режим воздушной опасности" из-за "угрозы атаки БПЛА".

В Липецке работала сирена.

Позже губернатор сообщил, что один БПЛА "подавлен над Липецком", другой - "над промышленной территорией Липецка". По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет.

Обновлено в 06:06. Губернатор Липецкой области заявил, что еще два БПЛА "подавлены" над промышленной территорией Липецка. 

По словам губернатора Воронежской области, два БПЛА самолетного типа "уничтожены" ночью в регионе. По его предварительным данным, пострадавших и разрушений якобы нет.

Напомним, вечером 16 июня Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над территорией Краснодарского края. В то же время, в Ростове после взрывов пропал свет.

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Российская ФедерацияАтака дронов