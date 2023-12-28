RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РосСМИ пожаловались на новую "атаку дронов", на этот раз с потерями среди оккупантов

Фото: росСМИ пожаловались на новую "атаку дронов" в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о новой "атаке дронов" в Белгородской области РФ, в результате которой якобы погибли российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Как утверждают росСМИ, беспилотник якобы взорвался в селе Терезовка пограничного Шебекинского округа. Инцидент, по словам россиян, произошел днем 27 декабря.

Российские СМИ заявили, что в результате атаки есть потери.

"На месте погибли 2 военнослужащих Министерства обороны РФ", - пишут россияне.

скриншот google.com/maps

Подобные инциденты

Следует отметить, что Белгородская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями.

Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных областях. Напомним, 19 декабря губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также уже 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияатака дроновБелгородская область