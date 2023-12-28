РосСМИ пожаловались на новую "атаку дронов", на этот раз с потерями среди оккупантов

Как утверждают росСМИ, беспилотник якобы взорвался в селе Терезовка пограничного Шебекинского округа. Инцидент, по словам россиян, произошел днем 27 декабря.

Российские СМИ заявили, что в результате атаки есть потери.

"На месте погибли 2 военнослужащих Министерства обороны РФ", - пишут россияне.

скриншот google.com/maps

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Следует отметить, что Белгородская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями.

Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных областях. Напомним, 19 декабря губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также уже 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.