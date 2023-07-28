РосСМИ показали видео момента "прилета" в Таганроге
Из-за взрыва в центре российского Таганрога пострадали 14 человек. Также повреждено здание кафе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.
На видео можно увидеть падение объекта, похожего на ракету, а также услышать взрывы.
Как сообщают СМИ, из-за взрыва снесло несколько стен кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке. Кроме того, в ближайших домах выбиты стекла.
Также отмечается, что из-за ЧП пострадали 14 человек, 7 из них доставляют в медучреждения и еще семерым госпитализация не потребовалась.
Взрыв в Таганроге
Сегодня в центре Таганрога Ростовской области произошел сильный взрыв недалеко от кафе.
При этом Минобороны России нафантазировало, что Украина якобы атаковала город при помощи зенитного ракетного комплекса С-200. По легенде ведомства, все ракеты, которые летели в сторону города "сбили, но там упали обломки".
Кроме того, росСМИ писали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.
Добавим, что из-за взрыва власти Таганрога решили ввести в районе происшествия режим чрезвычайной ситуации.
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