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РосСМИ подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных из РФ

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Москва, Пятница 06 января 2023 11:23
РосСМИ подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных из РФ Фото: в РФ подтвердили гибель 500 российских мобилизованных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские СМИ подтвердили гибель более 500 мобилизированных россиян на войне в Украине. В это число не входят оккупанты, погибшие в Макеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC и "Медиазону".

Журналисты установили имена 539 погибших мобилизованных, смерть которых официально признали в России. При этом из них 39 солдат умерли на территории России, в большинстве случаев причиной этого были несчастные случаи или алкоголь.

"Число россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России", - говорится в материале.

Всего за все время российские журналисты установили имена 11 009 погибших на войне в Украине россиян.

По данным СМИ, за последние два месяца стремительно увеличилось число установленных погибших в Свердловской области - 357 человек, из них 102 - мобилизированные.

На первом месте по числу погибших уже два месяца находится Краснодарский край (494 погибших), на втором месте - Дагестан, третьем - Бурятия.

Напомним, сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 110 250 человек.

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