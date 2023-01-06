РосЗМІ підтвердили загибель понад півтисячі мобілізованих з РФ

Російські ЗМІ підтвердили загибель більш як 500 мобілізованих росіян на війні в Україні. До цього числа не входять окупанти, які загинули в Макіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC та "Медіазону".

Журналісти встановили імена 539 загиблих мобілізованих, смерть яких офіційно визнали у Росії. При цьому з них 39 солдатів померли на території Росії, здебільшого причиною цього були нещасні випадки чи алкоголь.

"Кількість росіян, які вмирають на пунктах збору для мобілізованих, продовжує зростати. За останні два тижні відомо про три випадки смерті в центрах підготовки мобілізованих на території Росії", - йдеться у матеріалі.

Загалом за весь час російські журналісти встановили імена 11009 загиблих на війні в Україні росіян.

За даними ЗМІ, за останні два місяці стрімко збільшилася кількість встановлених загиблих у Свердловській області - 357 осіб, з них 102 - мобілізовані.

На першому місці за кількістю загиблих вже два місяці знаходиться Краснодарський край (494 загиблих), на другому місці - Дагестан, третьому - Бурятія.