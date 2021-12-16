Ростовський суд видалив з сайту вирок зі згадкою військ РФ на Донбасі

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону видалив зі свого сайту вирок, в якому згадувалося про постачання продовольства російським військовим на Донбасі . Текст документа наразі доступний у веб-архіві кешованої копії порталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

У пресслужбі суду агентству повідомили, що на сайті був розміщений знеособлений вирок з показаннями одного з підсудних. Там також підкреслили, що в звинуваченні не йдеться про постачання продовольства військовим частинам РФ, які дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР".

Текст віддаленого вироку з показаннями підсудного поки що доступний у вебархіві кешованої копії сайту суду.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, в ЗМІ поширилася інформація про те, що російський суд нібито визнав присутність російських військ на окупованому Донбасі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.