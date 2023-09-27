В Ростове-на-Дону россияне устроили "суд" над 24 воинами "Азова"

По его словам, 24 героя-азовца пытаются приговорить к пожизненному заключению за оборону Мариуполя.

Россияне инкриминируют бойцам так называемый "силовой захват власти" и "участие в террористической организации".

"Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно. Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режима начать слушание в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуля детей, которых удалось вернуть", - подчеркнул Андрющенко.

Пленные из "Азовстали"

Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысячи украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".

Впрочем, они получили приказ оставить прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторые из них уже удалось освободить. В частности, 5 украинских командиров по договоренностям находятся в Турции. Также часть украинских военнослужащих вернулась домой.

Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.