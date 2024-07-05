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В Ростове масштабный "ландшафтный" пожар: в сети пишут о ЧП на нефтехранилище (фото, видео)

Фото: пожар в Ростове в результате ночной атаки БпЛА (t.me.mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

В Ростовской области в результате воздушной атаки БПЛА ночью возник пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть нефтехранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию губернатора Ростовской области и местные Telegram-каналы.

Как отмечает ростовский губернатор, над областью вроде бы сбили десять беспилотников.

"В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе", - написал он, отметив отсутствие пострадавших.

Впрочем, как утверждают очевидцы в местных Telegram-каналах, называют причиной сильного задымления значительной части города пожар на нефтехранилище в результате ночных взрывов.

Местные жители сообщают об ощутимом запахе гари и загрязнении воздуха.

Напомним, в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) в ночь на 5 июля прогремели взрывы , в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.

Отметим, что до этого стало известно об ударе беспилотников в районе российского города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае ночью 5 июля.

Следует отметить, что из района этого населенного пункта часто оккупанты запускают дроны-камикадзе по территории Украины во время воздушных атак.

Местный губернатор заявлял о падении обломков БПЛА и сообщалось о повреждении гражданских объектов на территории города и о нескольких пострадавших.

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