В Ростове масштабный "ландшафтный" пожар: в сети пишут о ЧП на нефтехранилище (фото, видео)

В Ростовской области в результате воздушной атаки БПЛА ночью возник пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть нефтехранилище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию губернатора Ростовской области и местные Telegram-каналы.
Как отмечает ростовский губернатор, над областью вроде бы сбили десять беспилотников.
"В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе", - написал он, отметив отсутствие пострадавших.
Впрочем, как утверждают очевидцы в местных Telegram-каналах, называют причиной сильного задымления значительной части города пожар на нефтехранилище в результате ночных взрывов.
Местные жители сообщают об ощутимом запахе гари и загрязнении воздуха.
Напомним, в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) в ночь на 5 июля прогремели взрывы , в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.
Отметим, что до этого стало известно об ударе беспилотников в районе российского города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае ночью 5 июля.
Следует отметить, что из района этого населенного пункта часто оккупанты запускают дроны-камикадзе по территории Украины во время воздушных атак.
Местный губернатор заявлял о падении обломков БПЛА и сообщалось о повреждении гражданских объектов на территории города и о нескольких пострадавших.
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