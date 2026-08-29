RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ростов атаковали дроны, горит склад техногиганта DNS

06:39 29.08.2026 Сб
2 мин
Складские здания охватил огонь, также пожар вспыхнул на заводе в Аксае
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская МЧС работает на месте ЧП (Getty Images)

В Ростове-на-Дону в РФ после атаки беспилотников загорелся склад крупной торговой сети по продажам техники и электроники DNS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По данным российских СМИ, здание склада DNS охватил огонь, а работников успели эвакуировать.

Местные власти также сообщили о разрушении в Пролетарском районе города. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о масштабах нанесенного ущерба уточняется.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. По словам губернатора региона, силы противовоздушной обороны якобы сбили более 70 дронов.

Беспилотники, по утверждению российской стороны, были сбиты в нескольких районах области. В результате падения обломков возникли пожары.

В частности, в Чертковском районе обломки беспилотника обнаружили на территории сельскохозяйственного склада. В селе Новоселовка после падения обломков загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел в хуторе Чеботовка Тарасовского района, где после падения фрагментов беспилотника загорелось скошенное поле.

Пожар на заводе в Аксае

Паблики также сообщили о пожаре, произошедшем на судостроительном заводе в Аксае в результате атаки дронов, город находит неподалеку от Ростова. Там будто загорелось судно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ростов-на-ДонуАтака дронов