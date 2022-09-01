Зростання цін та звільнення працівників: очікування бізнесу залишаються негативними

Як зазначається в огляді, невизначеність із тривалістю війни та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

"Натомість сприятливі сезонні умови, релокація частини бізнесу до більш безпечних регіонів, а також поступове налагодження ланцюгів постачання вплинули на поліпшення очікувань підприємств будівництва та промисловості", - зазначили в НБУ.

Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Відносна більшість очікують скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 429 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.