Зростання цін в Україні прискорилося в два рази

Споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року у порівнянні з вереснем зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до жовтня 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.

Продукти харчування в Україні за жовтень 2020 року подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали цукор - на 22,9% і яйця - на 22,7%. У той же час фрукти подешевшали на 6,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - зросли на 2,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%, охорона здоров'я - подорожчало на 0,4%, транспорт подорожчав на 0,2%, ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру зросли на 0,9%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,1%.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року у порівнянні з серпнем зросли на 0,5%. З початку року інфляція склала 1,7%.