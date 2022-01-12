Зростання цін загрожує національній безпеці країни, – експерт

"Попри спроби влади, приховати стрімке зростання цін вона не здатна. Інфляція відчутно перевищує офіційні цифри та стала звичним явищем в житті українців. Подорожчання всього люди щодня відчувають на власному гаманці. Це прямий наслідок безпорадності та некомпетентності уряду. Інфляція - найвища за чотири роки, підприємці поставлені перед вибором - підіймати ціни, або закриватися", - наголошує експерт.

За словами Золотарьова, про подібну перспективу, спираючись на власний досвід, ще влітку попереджала Юлія Тимошенко. Вона вимагала від влади дій на випередження, які б захистили людей від збідніння та країну від загрози дестабілізації. Горе-чиновники слушні поради проігнорували, і тепер за прорахунки влади змушені розплачуватися всі громадяни.

"Як би не ставилися до Юлії Тимошенко недоброзичливці, вона нині єдиний дійсно професійний державний менеджер, який має досвід виводу країни з кризи. Що раніше влада це визнає, то з меншими втратами для пересічних українців країна зможе подолати нинішні складнощі", - переконаний аналітик.