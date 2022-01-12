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Зростання цін загрожує національній безпеці країни, – експерт

Автор: Наталія Гурковська

Зростання цін, зумовлене некомпетентністю діючої влади, загрожує національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Андрія Золотарьова.

"Попри спроби влади, приховати стрімке зростання цін вона не здатна. Інфляція відчутно перевищує офіційні цифри та стала звичним явищем в житті українців. Подорожчання всього люди щодня відчувають на власному гаманці. Це прямий наслідок безпорадності та некомпетентності уряду. Інфляція - найвища за чотири роки, підприємці поставлені перед вибором - підіймати ціни, або закриватися", - наголошує експерт.

За словами Золотарьова, про подібну перспективу, спираючись на власний досвід, ще влітку попереджала Юлія Тимошенко. Вона вимагала від влади дій на випередження, які б захистили людей від збідніння та країну від загрози дестабілізації. Горе-чиновники слушні поради проігнорували, і тепер за прорахунки влади змушені розплачуватися всі громадяни.

"Як би не ставилися до Юлії Тимошенко недоброзичливці, вона нині єдиний дійсно професійний державний менеджер, який має досвід виводу країни з кризи. Що раніше влада це визнає, то з меншими втратами для пересічних українців країна зможе подолати нинішні складнощі", - переконаний аналітик.

Нагадаємо, Держстат нещодавно прозвітував про рекордне зростання цін на споживчі та промислові товари.

Саме запитом людей на професіоналів у владі експерти пояснюють збільшення підтримки "Батьківщини" та Юлії Тимошенко. Останню наприкінці року КМІС визнав єдиним політиком, спроможним сьогодні перемогти на президентських виборах Володимира Зеленського.

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