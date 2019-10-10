Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося

Ціни виробників промислової продукції у вересні 2019 року порівняно серпнем поточного року знизилися на 1,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до вересня 2018 року) оптові ціни в промисловості зросли на 1,7%.

З початку року (за січень-серпень 2019 року) оптові ціни підвищилися на 0,2%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів знизилися на 13,3%, у переробній промисловості - на 1,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 9,1%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в Україні у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.Державна служба статистики оприлюднила дані за цінами виробників промпродукції у вересні 2019 року. Інфляція сповільнилася до 1,7%