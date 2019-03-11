Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося

Енергетики різко підвищили ціни

Цены производителей промышленной продукции в феврале 2019 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2018 года) цены выросли на 10,2%.

С начала года (за январь-февраль) оптовые цены повысились на 2,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 1,5%, в перерабатывающей промышленности снизились на 1,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 7,2%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине по сравнению с январем выросли на 0,5%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 1,5%. В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.