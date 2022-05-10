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Зростання цін на продукти в квітні сповільнилося: що подорожчало найбільше

Фото: продукти дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у квітні 2022 року порівняно з березнем року зросли 4,2%. Це менше, ніж у березні, коли продукти подорожчали на 6,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: фрукти - на 14,9%, макаронні вироби - на 8,6%, овочі - на 8,5%, Риба і рибопродукти - на 7,1%, хліб і хлібопродукти - на 6,8%.

Крім того, соняшникова олія подорожчала на 3,8%, олія - на 3,3%, сир і сир - на 2,4%, цукор - на 2,2%, хліб - на 2,7%, молоко - на 1,7%, м'ясо і м'ясопродукти - на 1,3%,.

Водночас яйця подешевшали на 28,4%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2022 року порівняно з березнем зросли на 3,1%. З початку року ціни зросли на 10,9%.

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2021 року порівняно з груднем минулого року зросли 13,3%.

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Державна служба статистики