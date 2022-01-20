Зростання цін продовжиться: НБУ значно погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Таким чином, інфляція у 2022 році не повернеться в цільовий діапазон НБУ.

Як зазначили в НБУ, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше.

"Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також зберігатиметься й значний ціновий тиск з боку країн - торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до пікових значень.

"Крім того, погіршення інформаційного фону на тлі геополітичного напруження наприкінці минулого року позначилося на настроях різних груп економічних суб’єктів та спричинило девальваційний тиск на гривню. Це в найближчі місяці формуватиме додатковий ціновий тиск через курсовий канал і канал очікувань", - йдеться в повідомленні.