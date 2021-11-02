RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зростання цін на газ і тарифи на комуналку: що думають українці перед опалювальним сезоном

Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (84%) знають про рекордне зростання цін на природний газ в Європі (49% - добре знають, 35% щось чули про це). Тільки 16% респондентів зазначили, що їм про це невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому більшість (59%) заявили, що при зростанні цін на газ в Європі, тарифи в Україні не повинні зростати, 33% зазначили, що вони можуть незначно зрости, але держава повинна частково компенсувати різницю.

Тільки 5% заявили, що тарифи повинні встановлюватися відповідно до ринкових цін на енергоресурси.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, серед можливих проблем, які можуть виникнути під час майбутнього опалювального сезону, українці найчастіше називають підвищення цін на послуги під час опалювального сезону (63%). Значно менше українці побоюються планових відключень електрики (30%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи