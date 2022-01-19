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Зростання цін на бензин триває: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 19 січня 2022 13:57
Зростання цін на бензин триває: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зростання цін на бензин триває: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,70 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 31,63 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне паливо - 30,81 гривень за літр (+0,06 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Зростання цін на бензин триває: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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