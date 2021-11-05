Зростання цін на бензин призупинилося: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 5 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Дизпаливо подорожчало, автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,88 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,84 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,45 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, з 15 травня 2021 року діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 2 листопада.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 20 копійок з 28,20 гривень до 28,40 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 17 копійок з 25,07 гривень до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.