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Зростання цін на бензин призупинилося: скільки коштує паливо на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 20 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо і автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,46 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,53 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, за даними Держстату, в серпні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.

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Ціни на бензин