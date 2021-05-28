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Зростання цін на бензин зупинилося, дизельне паливо дешевшає

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і автогаз в Україні 28 травня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо подешевшало на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива. Після цього ціни на АЗС різко знизилися.

Потім були проведені нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. За новими вимогами, з 23 травня вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, дизельного палива - 27,89 гривень за літр.

Ціни на АЗС у понеділок, 28 травня, знизилися. Зокрема, бензин А - 95 подешевшав на 11 копійок до 28,93 гривень за літр.

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