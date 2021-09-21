Зростання цін на бензин зупинилося, автогаз дорожчає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо і автогаз подорожчали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,46 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,62 гривень за літр (+0,09 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, за даними Держстату, в серпні у порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 23,1% до 29,3 гривень за літр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,9% до 28,4 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 36,5% до 17,4 гривень за літр.