Зростання реальних доходів населення в Україні прискорилося

Реальні наявні доходи українців у третьому кварталі 2021 року зросли на 6,8%. Зростання прискорилося в порівнянні з другим (5,6%) і першим кварталом (1,0%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 1221,8 млрд гривень, витрати - 1212,4 млрд гривень, приріст заощаджень - 9,4 млрд гривень. Наявний дохід в розрахунку на одну людину склав 23325 гривень.
Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчих витратах домогосподарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.