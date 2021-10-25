Зростання іноземних інвестицій в Україну можливе після судової та антикорупційної реформ, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати зустрічі американських інвесторів з народним депутатом України Вадимом Івченком в ході його візиту в США.

Але в довгостроковому періоді, за його словами, прогноз більш оптимістичний - в разі проведення повномасштабної судової та антикорупційної реформи, поліпшення бізнес-клімату, зокрема в енергетичному секторі, посилення банківського нагляду і поліпшення монетарних показників - в т.ч., зниження бюджетного дефіциту.

"Короткострокові значні обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України зараз малоймовірні. Занадто багато факторів дисконтування, дуже низький рівень інтеграції з американськими інститутами і, що найголовніше, діловий етикет в Україні все ще досить далекий від американських стандартів", - говорить Метью Кеннеді.

Як пише Kyiv Post, за минулий рік загальний обсяг капітальних інвестицій в економіку України впав на 38%. Для порівняння, Угорщина залучила 4,2 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, Румунія - 2,3 млрд, Болгарія - 2,4 млрд, Словаччина - 1,9 млрд і Польща - 10 млрд доларів.

Водночас, Метью Кеннеді більш оптимістично оцінив можливості іноземного інвестування в Україну в середньо- і довгостроковій перспективі. Також він позитивно відгукнувся про стратегічний підхід щодо поліпшення інвестклімату України, який був запропонований на зустрічі народним депутатом Вадимом Івченком.

Фото: Вадим Івченко (facebook.com)

"Підхід Івченка полягає не тільки в залученні капіталу в Україну, а й у залученні іноземних підприємств до роботи і в тому, щоб вони стали зразком для наслідування для місцевих компаній, тим самим створюючи зміни, необхідні для відродження інтересу інвесторів", - пояснив Метью Кеннеді.

Зокрема, такий підхід народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Вадим Івченко намагається реалізувати в аграрному секторі і в сфері виробництва біопалива.

Так, в ході свого візиту в США, Вадим Івченко провів переговори про можливості роботи в Україні таких провідних американських корпорацій, як Indigo Agriculture (американський агротехнічний "єдиноріг", вартість компанії оцінюється в 3,5 млрд доларів), ProtonPower (компанія займається перетворенням біомаси в синтетичне паливо і електроенергію), GrainPro (один з лідерів в сфері "розумного" агробізнесу з глобальною присутністю).

"Потрібна систематична робота уряду щодо поліпшення бізнес-клімату та, звичайно, ентузіазм і лідерство людей, які вірять в те, що вони роблять. Швидкого рішення, на жаль, немає. Україні необхідно провести складні реформи: по посиленню центрального банку країни, вдосконаленню нормативної бази для банківського нагляду і санації, по скороченню середньострокового бюджетного дефіциту, посиленню антикорупційної бази. Також вкрай необхідні судова система і зміни в енергетичній політиці", - упевнений Кеннеді.

В ході свого візиту в США народний депутат Івченко провів переговори з конгресменом Джимом Макговерном, членом Комітету з сільського господарства Палати представників Конгресу США. А також з колишнім міністром сільського господарства Деном Глікманом, заступником міністра сільського господарства Ренді Расселом, екс-конгресменом Четом Аткінсом, який також є членом Issue One, яка веде міжпартійної групи політичних реформ у Вашингтоні.