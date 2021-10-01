Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

Як зазначається в огляді, рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання сільського господарства (25,0% р/р), що також підтримало суміжні сектори (харчову промисловість, торгівлю, транспорт). Сталий споживчий попит сприяв високим темпам зростання роздрібної торгівлі (9.6% р/р) та пасажирообороту.

Крім того, жвавий інвестиційний попит підтримав відновлення зростання у будівництві (на 10% р/р) та окремі галузі промисловості, зокрема машинобудування.

"Проте загалом зростання промисловості було незначним (на 0,6% р/р) через посилення конкуренції для продукції ГМК на зовнішніх ринках. Скорочення транзиту газу та вичерпання статистичного ефекту бази порівняння також стримували поліпшення показників економічної активності", - йдеться в документі.

За даними НБУ Індекс виробництва базових галузей у вересні 2020 року впав на 1,4%.