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Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів поспіль, - Гройсман

Новини » Економіка    11.12.2018 - 11:53
Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів поспіль, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Однак прем'єр зазначив, що цього росту недостатньо для вирішення історичних проблем

Зростання економіки України спостерігається 11 кварталів поспіль. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму "Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Однак голова Кабінету міністрів зазначив, що цього росту недостатньо для вирішення проблем.

"Ми маємо 11 кварталів поспіль економічний ріст. Це хороший сигнал, але ми розуміємо, що цього недостатньо для вирішення історичних проблем. Ми можемо зростати на рівні 5-7%. А вигодонабувачем цього зростання має стати український народ", - сказав він.

Гройсман також нагадав, що наступного року запрацюють Фонд підтримки інновацій з обсягом фінансування 300-350 млн гривень, Фонд енергоефективності, бюджет якого сягне близько 14 млрд гривень, продовжиться робота над запуском експортно-кредитної агенції. Також будуть продовжені програми секторальної підтримки, в тому числі щодо пільг при модернізації виробництва.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр підкреслював, що, незважаючи на введення воєнного стану, підстав для економічної кризи в Україні немає.

РБК-Україна також повідомляло, що прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 жовтня 2018 року становили 31 973,6 млн, що на 367,2 млн доларів більше, ніж на початок року. Крім того, капітальні інвестиції за 9 місяців зросли на 19,9%.

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