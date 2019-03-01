Зростання боргів за газ у Запорізькій області пов'язане зі скороченням кількості субсидиантів в 2 рази

Заборгованість мешканців Запоріжжя та області за газ перевищила 1 млрд грн

С началом отопительного сезона сокращение субсидиантов и рост цены газа привело к накоплению потребителями долгов. Задолженность жителей Запорожья и области за потребленное топливо уже превысила 1 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, сейчас субсидию на природный газ в Запорожской области оформили около 106 тыс. клиентов ООО "Запорожгаз Сбыт". В прошлом отопительном периоде количество субсидиантов составляло почти 212 тыс. С началом холодов долги пользователей газа увеличились на 390,5 млн грн. Такие неплатежи блокируют расчеты региона с НАК "Нафтогаз Украины" и ставят под угрозу выделение "Нафтогазом" топлива для потребителей.

"В текущем отопительном сезоне на 23% выросла цена газа, которую получает "Нафтогаз", уменьшилось количество субсидиантов и снижены социальные нормативы использования газа для отопления жилья, на которые предоставляется государственная помощь. И хотя отопительный сезон продолжается, жители области уже сформировали долг 1 млрд грн за газ", - отметила начальник отдела расчетов "Запорожгаз Сбыта" Ольга Приходько.

В этом году для получателей субсидий запланировано внедрение механизма монетизации государственной помощи. Нововведения ожидают потребителей, которые оформят субсидию с начала 2019 года. Для домовладений, получивших государственную помощь на оплату за газ до 01.01.2019 г., изменений не произойдет до окончания отопительного сезона.

В процессе монетизации будет задействован государственный Ощадбанк. На каждого получателя субсидии, после обработки его заявления и назначения государственной помощи, управлениями социальной защиты, автоматически будет открыта учетная запись в Ощадбанке. Деньги со счета пойдут на оплату коммунальных услуг. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов о движении средств на его счете.

Для потребителей, которые получили субсидию до 01.01.2019 г., в мае будет произведен перерасчет с возвращением неиспользованной части субсидии в государственный бюджет.