Зростання боргів за газ у Запорізькій області пов'язане зі скороченням кількості субсидиантів в 2 рази

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Заборгованість мешканців Запоріжжя та області за газ перевищила 1 млрд грн

З початком опалювального сезону скорочення субсидиантів і зростання ціни газу призвело до накопичення споживачами боргів. Заборгованість мешканців Запоріжжя та області за спожите паливо вже перевищила 1 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, зараз субсидію на природний газ у Запорізькій області оформили близько 106 тис. клієнтів ТОВ "Запоріжгаз Збут". У минулому опалювальному періоді кількість субсидиантів становила майже 212 тис. З початком холодів борги користувачів газу збільшилися на 390,5 млн грн. Такі неплатежі блокують розрахунки регіону з НАК "Нафтогаз України" і ставлять під загрозу виділення "Нафтогазом" палива для споживачів.

"У поточному опалювальному сезоні на 23% зросла ціна газу, яку отримує "Нафтогаз", зменшилася кількість субсидиантів і знижені соціальні нормативи використання газу для опалення житла, на які надається державна допомога. І хоча опалювальний сезон триває, жителі області вже сформували борг 1 млрд грн за газ", - зазначила начальник відділу розрахунків "Запоріжгаз Збуту" Ольга Приходько.

У цьому році для одержувачів субсидій заплановано впровадження механізму монетизації державної допомоги. Нововведення очікують споживачів, які оформлять субсидію з початку 2019 року. Для домоволодінь, які отримали державну допомогу на оплату за газ до 01.01.2019 р., змін не відбудеться до закінчення опалювального сезону.

У процесі монетизації буде задіяний державний Ощадбанк. На кожного одержувача субсидії, після опрацювання його заяви і призначення державної допомоги, управліннями соціального захисту, автоматично буде відкрито обліковий запис в Ощадбанку. Гроші з рахунку підуть на оплату комунальних послуг. Ощадбанк буде щомісяця інформувати субсидиантів про рух коштів на його рахунку.

Для споживачів, які отримали субсидію до 01.01.2019 р., в травні буде проведено перерахунок з поверненням невикористаної частини субсидії в державний бюджет.