Зростання безробіття в лютому припинилося, кількість вакансій зросла

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Кількість вакансій за місяць зросла на 16 тисяч

У лютому 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 367,0 тисяч безробітних, що на 2,7 тисяч більше, ніж у січні 2019 року (364,3 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій становила 84,5 тисяч (у січні 67,8 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 4,0 (у січні - 5,0).

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики України, офіційне безробіття становило 1,3% від населення працездатного віку.

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги з безробіття в Україні становить 7,7 тис. грн. Розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб.