Зростання у базових галузях економіки України за 2019 рік скоротилося майже в 3 рази

У 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні уповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (січень 2020 року).

Як зазначається в огляді, серед базових галузей зростання підтримували будівництво, торгівля, транспорт та с/г, тоді як промисловість мала від'ємний внесок.

Так, прискорилося зростання в будівництві (20,0%), зокрема завдяки активній розбудові об'єктів відновлюваних джерел енергії та модернізації низки промислових підприємств. Зростання роздрібного товарообороту прискорилося (до 10,5%), підтримуване стійким зростанням доходів населення (середня заробітна плата збільшилася на 18.4% р/р та 9,8% р/р у номінальному та реальному вимірах відповідно) та високими споживчими настроями домогосподарств.

Порівняно незначне зростання у сільському господарстві (1,1%) було очікуваним попри рекордні врожаї зернових та соняшника. Це зумовлено високою базою порівняння та меншими врожаями окремих технічних культур (сої, картоплі, цукрового буряка), йдеться в огляді.

"Обсяги промислового виробництва знизилися (на 1,8%). Головними факторами цього стали несприятлива зовнішня цінова кон'юнктура, що передусім позначилося на металургійній промисловості, торгівельні обмеження на продукцію машинобудування з боку РФ, тепла зимова погода як на початку, так і наприкінці року, поглибивши падіння в енергетиці, зумовлене зниженням попиту з боку інших видів промисловості. Натомість стримували падіння промисловості зростання хімічної та харчової галузей", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк оцінив зростання економіки України у 2019 році на рівні 3,3%. У той же час в четвертому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.