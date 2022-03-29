РосЗМІ повідомили про обговорення нейтрального статусу України на переговорах з РФ

Як інформує видання, таку інформацію надало джерело, близьке до переговорного процесу.

"На переговорах на рівні глав делегацій, які тривали близько години, було порушено питання щодо умов можливого нейтрального статусу України", - повідомило джерело "Інтерфаксу".

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив перші подробиці переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, зараз йдуть консультації з кількох важливих питань.

Детальніше про те, чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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