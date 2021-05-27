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У Росію почали не пускати літаки авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі

Автор: РБК-Україна

Російська сторона скасувала рейси до Москви двох європейських аваікомпаній. Обидві пролижили свої маршрути в обхід території Білорусі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Так, Австрійська державна авіакомпанія Austrian Airlines скасувала в четвер вантажопасажирський рейс з Відня до Москви. Літак повинен був прибути о 13:45 до Москви.

Раніше стало відомо, що і Air France скасувала рейс Париж-Москва. Ще один такий же рейс французької авіакомпанії був скасований в середу.

Джерело, поінформоване про підготовку сьогоднішнього рейсу Аіг France пояснило, що формально авіасполучення між Францією і Росією не відновлено через пандемію, рейси виконуються, але мають статус вантажопасажирських, тобто "вивізних". Кожен такий рейс повинен окремо узгоджуватися з російською авіавладою.

У той же час ТАСС повідомляє, що представник Austrian Airlines заявив про заборону з боку російської влади на сьогоднішній політ.

"Зміна маршруту польоту має бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл. В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", - повідомили в авіакомпанії.

Раніше глава МЗС Великобританії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що це "нав'язлива ідея звинуватити Росію" і що Кремль "терпляче" спостерігає за ситуацією в Мінську.

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