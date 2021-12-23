Росію хочуть зробити стороною конфлікту на Донбасі, в "Мінську" такого немає, - Путін

Президент Росії Володимир Путін визнав наявність проблем з виконанням мінських угод по Донбасу. На його думку, в документах Росія фігурує нібито як посередник, а не як сторона конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За його словами, з трактуванням мінських угод є проблеми.

"Чи є проблеми? Так, тому що відповідно до мінських угод Росія є посередником, а нас хочуть зробити стороною конфлікту. У мінських угодах такого немає, і ми на це не погоджувалися", - заявив Путін.

Він також підкреслив, що в 2015 році йому довелося вмовляти тодішніх ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" поставити підписи під мінським Комплексом заходів.