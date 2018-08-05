У Росію доставили тіла трьох убитих в ЦАР журналістів

Тіла загиблих в ЦАР журналістів доставили в аеропорт Шеремєтьєво 5 серпня

Тіла трьох російських журналістів - Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, убитих в Центральноафриканській республіці (ЦАР), доставлені в Росію. Про це у неділю, 5 серпня, повідомили в Слідчому комітеті Російської Федерації (РФ).

Зазначається, що тіла направлено в експертну установу для проведення судово-медичних експертиз, метою яких є встановлення причин загибелі журналістів. Літак з тілами убитих прибув з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво 5 серпня.

"На даний час триває робота по з'ясуванню всіх обставин цього злочину. Допитуються колеги, знайомі загиблих росіян та інші особи, які можуть мати у своєму розпорядженні будь-які відомості, повязані зв'язку з розслідуванням", - зазначили в слідкомі.

Зазначимо, журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв та оператор Кирило Радченко були вбиті в ЦАР 30 липня 2018 року. Росіяни працювали над розслідуванням "Російські найманці" про приватну військову компанію "Вагнера" - неофіційну військову організацію, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії.

Нагадаємо, мер центральноафриканского міста Сибю Анрі Депеле, в околицях якого вбили трьох росіян, розповів подробиці інциденту. За словами Депеле, двоє загиблих були росіянами, ще одного він називає громадянином України.

Мер уточнив, що після нападу невідомих вижив водій машини, в якій їхали журналісти. Згідно з поясненнями їх водія, напад стався, коли вони були за 23 км від Сибю. Озброєні люди вискочили з заростей і відкрили вогонь по автомобілю. Троє журналістів загинули миттєво.