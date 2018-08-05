В Россию доставили тела трех убитых в ЦАР журналистов

Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в аэропорт Шереметьево 5 августа

Тела трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), доставлены в Россию. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (РФ).

Отмечается, что тела направлено в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз, целью которых является установление причин гибели журналистов. Самолет с телами погибших прибыл из Парижа и приземлился в московском аэропорту Шереметьево 5 августа.

"В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и другие лица, которые могут иметь в своем распоряжении любые сведения, связанные связи с расследованием", - отметили в слідкомі.

Отметим, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Россияне работали над расследованием "Российские наемники" про частную военную компанию "Вагнера" - неофициальную военную организацию, которая не входит в состав регулярных вооруженных сил России.

Напомним, мэр центральноафриканского города Сибю Анри Депеле, в окрестностях которого убили трех русских, рассказал подробности инцидента. По словам Депеле, двое погибших были россиянами, еще одного он называет гражданином Украины.

Мэр уточнил, что после нападения неизвестных выжил водитель машины, в которой ехали журналисты. Согласно с объяснениями их водителя, нападение произошло, когда они были в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Трое журналистов погибли мгновенно.