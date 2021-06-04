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Російську тенісистку заарештували на Ролан Гаррос за договірні матчі

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Париж, П'ятниця 04 червня 2021 17:03
Російську тенісистку заарештували на Ролан Гаррос за договірні матчі Фото: Яна Сізікова (instagram.com/yana_sizikova)
Автор: Роман Тверденко

Французька поліція заарештувала російську тенісистку Яну Сізікову під час турніру Ролан Гаррос в Парижі. Проти неї відкрито справу за підозрою в участі в договірних матчах.

Про це повідомляє Sky Sports.

Росіянку заарештували в четвер ввечері, коли вона виходила з масажу після програного матчу парного жіночого розряду в першому колі.

Прокуратура Парижа в жовтні минулого року почала розслідування про можливий договірний матч в парному розряді Ролан Гаррос-2020. Є факти того, що по ходу матчу Сізікова/Бренгл проти Циг/Міту йшли великі ставки проти пари, в якій грала Сізікова. Конкретно великі обсяги ставок були зроблені на програш Сізіковою і Медісон Бренгл п'ятого гейму другого сету, в якому вони володіли правом подачі м'яча. Що І сталося.

Підозри падають, перш за все, на Сізікову, оскільки в тому геймі вона зробила дві подвійні помилки на подачі, а в ще одному епізоді затрималася на прийомі і загалом, грубо кажучи, "подарувала" суперницям три розіграші.

Джерело французького видання L'Equipe допускає, що американська партнерка Сізікової Бренгл могла бути не причетна до можливого "зливу" гейму, оскільки в такій ситуації не обов'язкова участь обох тенісисток.

Зараз Сізікова залишається під вартою, а її адвокат заявляє, що росіянка відкидає всі звинувачення і збирається подати скаргу на наклеп. Незабаром в процес захисту Яни підключиться Російська Федерація тенісу.

Нагадаємо, в суботу на Ролан Гаррос зіграють свої матчі Українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Костюк зіграє проти росіянки Варвари Грачової, а Світоліна - проти чешки Барбори Крейчикової.

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