Через російську агресію в Україні загинули 232 дитини

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 662 дитини. Жертвами стали 232 неповнолітні, ще понад 430 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.
Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1837 закладів освіти, з них 172 зруйновані повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з сіл Запорізької області. За попередньою інформацією, є постраждалі.
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