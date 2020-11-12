Через російську агресію проти України загинули понад 13 тисяч осіб

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com/UKRinUN)

В результаті вторгнення Росії в Крим і на Донбас загинули понад 13 тисяч осіб. Ще майже 30 тисяч осіб отримали поранення.

Про це заявив заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко, передає прес-служба представництва.

Так Вітренко відреагував на заяву російської делегації про те, що вона "повністю виконує умови Будапештського меморандуму.

"З-за вторгнення Росії в Крим і на Східну Україну понад 13 тисяч людей загинули і майже 30 тисяч поранені. Щонайменше півмільйона жителів України стали внутрішньо переміщеними", - заявив представник України в ООН.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що не виключає розгортання Росією ядерної зброї в Криму.

Також РБК-Україна писало, що служба зовнішньої розвідки не виключає можливості наступу російських військ на Україну з півдня, але це не відбудеться восени 2020 року. Зараз сценарій військової агресії проти України не актуальне для Кремля.