У російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі, лунали вибухи

За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази "Дружба". Повідомляється, що загорілися резервуари з паливом.

РосЗМІ пишуть, що, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини.

Також зазначається, що ГУ МНС по Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім публікація була видалена, передає Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", і наводить текст даного повідомлення:

"О 02:00 год 25.04.2022 в оперативну чергову зміну Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: г.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський. До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. По прибуттю встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази".

Відео про пожежу в Брянську публікують в соціальних мережах. На кадрах видно, що полум'я дуже велике, і заграва від вогню видна з різних точок міста, а також чутно звуки повітряної тривоги.

Відео: велика пожежа в Брянську 25 квітня