З російського полону звільнили сина голови Запорізького району

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Все! Влад вдома!!!! Спасибі велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом! Друзі, колеги, знайомі і не знайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому", - повідомив він.