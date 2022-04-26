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Російське вторгнення і звірства в Україні не можна виправдати, - глава Пентагону

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії і звірства її військових в Україні не можна виправдати. Глава Пентагону додав, що Москва веде війну на догоду одній людині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російське вторгнення не можна виправдати, як і звірства росіян", - цитує видання заяву Остіна під час виступу на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині, де проходить зустріч представників 40 країн, присвяченій Україні.

Глава Пентагону додав, що Росія веде війну за вибором і на догоду одній людині. Остін не назвав, про кого саме йде мова, але можна припустити, що мається на увазі Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні.

"Україна веде війну за необхідності, щоб захистити свою демократію, свій суверенітет і своїх громадян", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, напередодні Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен відвідали з візитом Україну. Вони зустрілися з президентом країни Володимиром Зеленським. Глава Пентагону висловив упевненість, що український народ може перемогти у війні з Росією.

Україна протистоїть російському вторгненню 62-й день. Про ситуацію в зонах бойових діях та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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