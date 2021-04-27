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Російське судно "Академік Черський" почало укладку "Північного потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Російське судно "Академік Черський" почало укладання труб для газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії. Баржа "Фортуна" також продовжує трубоукладку.

Про це повідомляє компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG.

"Після успішного проходження морських випробувань судно" Академік Черський " приступило сьогодні до трубоукладальних робіт у виключній економічній зоні Данії. Баржа "Фортуна" продовжує трубоукладку. Усі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Аакадемік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.

Судно "Академік Черський" було закладено у 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна-Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

Зазначимо, Мін'юст США затвердив два пакети нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Однак остаточне рішення щодо них все ще не прийнято.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоча деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво " Північного потоку-2".

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