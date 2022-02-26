Російське командування обов'язково чекає трибунал, - Шмигаль

"Вже більше 2 діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових убиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі.

"Російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройним Силами України, але з усім українським народом. І цей народ уже піднявся на визвольну війну проти окупантів", - підкреслив прем'єр.

Він зауважив, що ворог не досяг своїх планів, а тому починає обстріли, нажаль, мирного населення та цивільної інфраструктури.

"Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування обов’язково чекає трибунал.За вбивство українських дітей ворог обов’язково буде покараний. Україна не пробачить!" - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетний обстріл Києва російськими військовими та заявив, що Україна переживала подібне в 1941 році і переможе зло, що нависло над державою.

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