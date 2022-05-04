Російський гелікоптер перетнув кордон з Фінляндією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uutiset .

Вертоліт помітили на східному кордоні між Кесалахті та Паріккала. За цим фактом прикордонники розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, це уже вдруге цього року Росія порушує повітряний простір Фінляндії. Російський літак увійшов у фінське небо 8 квітня в районі Порвоо у Фінській затоці.

Також ми повідомляли, Росія залякує Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО. Російські політики навіть вдалися до того, що назвали Фінляндію фашистською державою.