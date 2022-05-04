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Російський гелікоптер перетнув кордон з Фінляндією

Фото: ілюстрація (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Фінляндії стурбовані появою російського гелікоптера Мі-17, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uutiset.

Вертоліт помітили на східному кордоні між Кесалахті та Паріккала. За цим фактом прикордонники розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, це уже вдруге цього року Росія порушує повітряний простір Фінляндії. Російський літак увійшов у фінське небо 8 квітня в районі Порвоо у Фінській затоці.

Також ми повідомляли, Росія залякує Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО. Російські політики навіть вдалися до того, що назвали Фінляндію фашистською державою.

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Финляндия