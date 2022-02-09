Російський спортсмен провалив допінг-тест на Олімпіаді: перший скандал зимових Ігор

Один з фігуристів збірної Олімпійського комітету Росії провалив допінг-тест на зимових Іграх-2022 в Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insidethegames.
З чоловіків за ОКР у командних змаганнях виступали Олександр Галлямов, Марк Кондратюк та Микита Кацалапов.
Нагадаємо, що срібло у командному турнірі виграла збірна США, а бронзові медалі здобула команда Японії. У разі дискваліфікації, золоті медалі можуть перейти до американців.
Нагадаємо, що золоту медаль у дисципліні біг-ейр змагань з фрістайлу завоював норвезький спортсмен Бірк Рууд.