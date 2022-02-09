RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російський спортсмен провалив допінг-тест на Олімпіаді: перший скандал зимових Ігор

Автор: Андрій Вирва

Один з фігуристів збірної Олімпійського комітету Росії провалив допінг-тест на зимових Іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insidethegames.

З чоловіків за ОКР у командних змаганнях виступали Олександр Галлямов, Марк Кондратюк та Микита Кацалапов.

Нагадаємо, що срібло у командному турнірі виграла збірна США, а бронзові медалі здобула команда Японії. У разі дискваліфікації, золоті медалі можуть перейти до американців.

Нагадаємо, що золоту медаль у дисципліні біг-ейр змагань з фрістайлу завоював норвезький спортсмен Бірк Рууд.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022