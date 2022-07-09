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Російський солдат пояснив, чому їм перестали платити за поранення: перехоплення ГУР

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Україна, Субота 09 липня 2022 16:26
Російський солдат пояснив, чому їм перестали платити за поранення: перехоплення ГУР Фото: окупант пояснив, чому їм не виплачують гроші за поранення (facebook com mod mil rus1)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво не виплачує солдатам кошти за отримані поранення. Свідченням цього є перехоплені розмови окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат розповів, що тепер у Росії класифікують поранення для економії коштів. За важкі травми можна отримати 3 млн рублів, а за легкі - лише до 60 тисяч рублів.

"Путін зрозумів, що це великий відтік бабок. Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома мультами (мільйонами)", - пояснив солдат.

Окупант скаржиться, що командири брешуть керівництву та навмисно називають більшу кількість людей, аби присвоїти кошти.

"Взагалі х… (незрозуміло) кому потім приходять ці гроші. Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей", - додав росіянин.

Нагадаємо, попередні перехоплені розмови окупантів свідчать, що очільнику Кремля Володимиру Путіну байдуже на втрати своєї армії.

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