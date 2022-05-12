Російський ринок нових автомобілів "обвалився" на 79%

У квітні в Росії було продано на 78,5% машин менше, ніж роком раніше. Всього за місяць з автосалонів виїхало 28 тисяч нових легкових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авторевю.

У порівнянні з березнем цього року продажі впали в три рази. У квітні перше місце рейтингу продажів зайняла "Лада" з результатом в 6377 машин. Слідом йдуть Kia, Hyundai та Renault. Частка цих чотирьох марок становить 53% ринку. За чотири місяці 2022 року у РФ продано 294 тисячі нових машин, що на 43% менше, ніж за той же період 2021 року. Серед головних причин падіння продажів аналітики називають збільшення цін, викликане зміною реального курсу долара і євро, закриття багатьох пільгових програм кредитування, а також зниження купівельної спроможності багатьох росіян.