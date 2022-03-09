Російський рубль впав до рекордно низького рівня

Курс долара підскочив до 120,83 рублів на Московській біржі, на потім опустився до 116,95, що все ще більш ніж на 10% нижче, ніж на закритті в п'ятницю.

Офшорна торгівля рублем також була млявою з великими розбіжностями в цінах: на Refinitiv рубль становив 116,4 за Долар, а платформа EBS показувала 129,0.

Кріс Тернер, голова глобального відділу ринків в ING, сказав, що він очікує, що торгівля на біржах і за кордоном буде сильно розходитися через "функції ризику контрагента, що знаходиться під санкціями".

Фінансові ринки Росії були вражені після того, як її вторгнення в Україну викликало серйозні економічні санкції.

Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку до 20%, і уряд розгорнув заходи підтримки, але російські активи були сильно розпродані.

У вівторок центральний банк заявив, що пропонує додаткову кризову підтримку фінансовим фірмам і що банкам заборонено продавати іноземну валюту своїм громадянам протягом наступних шести місяців, що було відзначено як крок, спрямований на збереження дорогоцінної твердої валюти в країні.

Цей крок лише "ще більше підкреслив стиснення на ринку, де рубль закрився на рівні 130 після того, як в понеділок ненадовго досяг 175", - йдеться в повідомленні Rabobank для клієнтів.

Торги акціями на Московській біржі залишилися закритими. Останній раз акції торгувалися в Москві 25 лютого.

Російські 5-річні кредитні дефолтні свопи - міра вартості страхування ризику для країни - різко зросли до рекордних 2905 базисних пунктів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.