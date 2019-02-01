Російський омбудсмен просить ООН захистити виборчі права українців у Росії

Москалькову непокоїть закриття ЦВК України п'яти дільниць на території РФ

Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой "защитить избирательные права граждан Украины, проживающих на территории России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на размещенное на сайте российского омбудсмена письмо.

В заявлении Москальковой говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России, и из-за этого живущие в России украинцы, по ее словам, не смогут проголосовать.

"Нарушены права миллионов украинских граждан... Уверена, что решение ЦИК Украины, которая разорвала контакты с ЦИК России, имеет безусловный политический контекст", - считает Москалькова.

В письме она также просит Барчелет и международных наблюдателей обратить внимание на то, что большинство голосующих на территории России украинцев "избиратели, которые своим трудом укрепляют добрососедские отношения Украины и России и способствуют взаимопониманию между братскими народами".

Напомним, на заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. В то же время ЦИК расширила границы своих участков на территориях посольств Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане, за которыми теперь закреплены также границы частей России.